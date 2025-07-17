حول الأوضاع في سوريا.. أردوغان يرفض هذا الأمر!

وفي تصريحات أعقبت اجتماعًا لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن "أفعال إسرائيل تظهر بوضوح أنها لا تريد السلام"، مضيفًا أنه بحث في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع الهجمات الإسرائيلية على دمشق.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوتر في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
أعلن البيت الأبيض أن التقييم الطبي للرئيس السابق دونالد ترمب كشف عن إصابته بتورم حميد في أسفل الساقين، ناتج عن قصور وريدي مزمن.