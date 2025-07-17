حول الأوضاع في سوريا.. أردوغان يرفض هذا الأمر!

أكد الرئيس التركي أن بلاده لن تسمح بتقسيم أو المساس بوحدة أراضيها وتعدد ثقافاتها، مشيرًا إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض وقف إطلاق النار في البلاد.



