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عربي و دولي

حول الأوضاع في سوريا.. أردوغان يرفض هذا الأمر!

2025-07-17 | 14:57
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حول الأوضاع في سوريا.. أردوغان يرفض هذا الأمر!
حول الأوضاع في سوريا.. أردوغان يرفض هذا الأمر!

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بوحدة أراضيها وتعدد ثقافاتها، مشيرًا إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض وقف إطلاق النار في البلاد.

وفي تصريحات أعقبت اجتماعًا لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن "أفعال إسرائيل تظهر بوضوح أنها لا تريد السلام"، مضيفًا أنه بحث في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع الهجمات الإسرائيلية على دمشق.

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رجب طيب أردوغان

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