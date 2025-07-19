سيناتور أميركي: طلب الموساد المساعدة في تهجير فلسطينيين من غزة شنيع

قال السيناتور الديمقراطي الأميركي إن طلب رئيس المساعدة في تهجير فلسطينيين من غزة "شنيع ومثير للاشمئزاز".

وأضاف هولين أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة التواطؤ في ما يرقى للتطهير العرقي للفلسطينيين من غزة".

ونقل موقع |أكسيوس| الأميركي عن مصادر الجمعة، أن مدير جهاز الإسرائيلي ديفيد برنيع زار واشنطن هذا الأسبوع، للحصول على دعم الولايات المتحدة في جهود تهدف إلى إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من .

وبحسب مصادر الموقع، فقد أبلغ ديفيد برنيع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط أن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع كل من ، وإندونيسيا، وليبيا، لبحث إمكانية استقبال هؤلاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت انفتاحًا مبدئيًا على الفكرة وفق زعمه.

واقترح المسؤول الإسرائيلي، أن تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها بالمضي قدمًا في هذه الخطوة، إلا أن ويتكوف لم يبدِ موقفًا حاسمًا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتدخل فعليًا في هذا الملف، حسب المصادر نفسها.

