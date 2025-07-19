"أ ف ب": الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا ويحض السلطات على حماية كل المدنيين

نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه"في وقت سابق من اليوم أغار الجيش مستهدفاً أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله، زاعماً أنه "كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان".

