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عربي و دولي

بالفيديو: من داخل منزل في غزة.. نداء مؤثر عبر "الجديد"!

2025-07-23 | 13:09
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بالفيديو: من داخل منزل في غزة.. نداء مؤثر عبر &quot;الجديد&quot;!
بالفيديو: من داخل منزل في غزة.. نداء مؤثر عبر "الجديد"!

وجّهت الطفلة عواطف إبراهيم نداءً مؤثرًا عبر قناة "الجديد" إلى العالم، شارحةً معاناتها من الجوع والعطش خلال الحصار الخانق، وقالت الطفلة إنّها وقطتها لم يتناولا الطعام منذ أيام، في مشهد يلخص قسوة الأوضاع التي يعيشها المدنيون في القطاع.

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