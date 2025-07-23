بالفيديو: من داخل منزل في غزة.. نداء مؤثر عبر "الجديد"!

وجّهت الطفلة عواطف إبراهيم نداءً مؤثرًا عبر "الجديد" إلى ، شارحةً معاناتها من الجوع والعطش خلال الحصار الخانق، وقالت الطفلة إنّها وقطتها لم يتناولا الطعام منذ أيام، في يلخص قسوة الأوضاع التي يعيشها المدنيون في القطاع.



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