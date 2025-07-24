إسرائيل تدرس ردّ حماس: "تحسّن ملحوظ"

وكشف مراسل موقع "أكسيوس" ، أن رد حماس حمل "تحسناً ملحوظاً" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول الإسرائيلي.ونقل ، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن "إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته".وأضاف المسؤول: "الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه".تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت حماس في وقت سابق أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في لمدة 60 يوماً، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إن سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف النار.