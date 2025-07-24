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عربي و دولي

إسرائيل تدرس ردّ حماس: "تحسّن ملحوظ"

2025-07-24 | 02:42
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إسرائيل تدرس ردّ حماس: &quot;تحسّن ملحوظ&quot;
إسرائيل تدرس ردّ حماس: "تحسّن ملحوظ"

أعلن مسؤول إسرائيلي، فجر الخميس، أن "تل أبيب تلقت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً".

وكشف مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، أن رد حماس حمل "تحسناً ملحوظاً" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول الإسرائيلي.
ونقل رافيد، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن "إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته".
وأضاف المسؤول: "الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه".
تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت حماس في وقت سابق أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.
وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إن سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف النار.
 
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