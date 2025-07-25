ترامب: سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس

مصادر دبلوماسية لـ الجديد: ماكرون عبّر للرئيس سلام عن دعم فرنسا له كرئيس للسلطة التنفيذية ليواكب المطالب الإصلاحية لاسيما وان فرنسا تحضر لمؤتمر دعم للبنان لا يمكن إنجازه من دون تقدم لبناني ملموس