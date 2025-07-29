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عربي و دولي

مصادر لـ "رويترز": إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان

2025-07-29 | 14:47
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مصادر لـ &quot;رويترز&quot;: إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان
مصادر لـ "رويترز": إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان

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مصادر لـ "رويترز": إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان

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عربي و دولي

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منتظراً التسونامي عقب الزلزال.. راكب أمواج متهور! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول راكب أمواج عن شاطئ "وايكيكي" في هاواي يستعد لركوب الامواج في وقت أصدرت دول مطلة على المحيط الهادئ في شمال القارة الأميركية وجنوبها تحذيرات من وجوب تجنب الشواطئ من بينها الولايات المتحدة والمكسيك والاكوادور عقب زلزال شديد بلغت قوته 8.8 درجات وهو الاقوى منذ عقود، فيما قالت السلطات الروسية إن موجات تسونامي بارتفاع نحو 4 أمتار ضربت توسناميسيفيرو-كورليسك في شمال أرخبيل كوريل الروسي وغمرت المياه الشوارع.

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