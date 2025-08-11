أنس الشريف.. بكى غزة ورحل

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الصحافي أنس الشريف وهو يبكي خلال تغطية مباشرة، متأثرًا بمعاناة القطاع. وقد أُعيد تداول الفيديو أمس بعد استشهاده، إثر استهداف خيمة الصحافيين في غارة