يديعوت أحرونوت: مصادر عسكرية إسرائيلية تتوقع أن تستمر عملية اقتحام مدينة غزة وشمالي القطاع حتى عام 2026

أفاد باحثان أميركيان ومصدر أمني غربي أن "روسيا تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ومزوّد برأس نووي، وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة المقبل، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا".
طالبت زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب، نجل الرئيس السابق جو بايدن، هانتر بسحب تصريحاته "الكاذبة والتشهيرية"، وإلا سيواجه عواقب قانونية.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية: أن عملية اقتحام مدينة غزة وشمالي القطاع ستستمر حتى عام 2026".