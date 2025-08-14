يديعوت أحرونوت: مصادر عسكرية إسرائيلية تتوقع أن تستمر عملية اقتحام مدينة غزة وشمالي القطاع حتى عام 2026

أفاد باحثان أميركيان ومصدر أمني غربي أن "روسيا تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ومزوّد برأس نووي، وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة المقبل، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا".

