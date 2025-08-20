إيران تهدد.. "مستعدون"

وقال وزير الدفاع عزيز نصير زاده بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن "الصواريخ التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما صنعتها وزارة الدفاع قبل سنوات".
وأضاف: "اليوم صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أكثر من الصواريخ السابقة، وإذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد".
يمثل مو شارا مغني الراب في فرقة "نيكاب" الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب "مخالفة " بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية.
أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.