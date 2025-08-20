الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إيران تهدد.. "مستعدون"

2025-08-20 | 05:54
إيران تهدد.. &quot;مستعدون&quot;
إيران تهدد.. "مستعدون"

أكدت إيران أنها مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، معلنة بأنها طوّرت صواريخ بإمكانيات أكبر من تلك التي استُخدمت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما.

وقال وزير الدفاع عزيز نصير زاده بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن "الصواريخ التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما صنعتها وزارة الدفاع قبل سنوات".

وأضاف: "اليوم صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أكثر من الصواريخ السابقة، وإذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد".

 
إيران تهدد.. "مستعدون"

عربي و دولي

لبنان

الجديد

وسائل إعلام إسرائيلية: إنفجار قنبلة سورية في جبل الشيخ كان جنود العدو يتعاملون معها ما ادى الى اصابة 7 جنود

رفع علم الحزب و هتف" هيا حزب الله" مغني يمثل أمام المحكمة
رفع علم الحزب و هتف" هيا حزب الله" مغني يمثل أمام المحكمة

يمثل مو شارا مغني الراب في فرقة "نيكاب" الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب "مخالفة " بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية.


رفع علم الحزب و هتف" هيا حزب الله" مغني يمثل أمام المحكمة

يمثل مو شارا مغني الراب في فرقة "نيكاب" الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب "مخالفة " بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية.


كادت ان تكون الوجبة الأخيرة
كادت ان تكون الوجبة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.

كادت ان تكون الوجبة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.

وسائل إعلام إسرائيلية: إنفجار قنبلة سورية في جبل الشيخ كان جنود العدو يتعاملون معها ما ادى الى اصابة 7 جنود
05:08
رفع علم الحزب و هتف" هيا حزب الله" مغني يمثل أمام المحكمة
04:09
كادت ان تكون الوجبة الأخيرة
04:06
الجدار الأسود.. سلاح ترامب الجديد ضد الهجرة
03:39
أستراليا تهاجم نتانياهو: القوة ليست بـ"قتل" الأطفال
02:48
ويتكوف: ترامب يريد انهاء الصراع في غزة فورًا
02:36
