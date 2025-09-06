الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الصين توافق على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

2025-09-06 | 02:57
الصين توافق على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
الصين توافق على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

أعلن متحدث باسم الخارجية الصينية موافقة بكين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدًا أنه يتطابق مع موقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث  باسم الخارجية إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية.
