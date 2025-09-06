الصين توافق على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي: "نظرًا لتوسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على "معاقل" حماس في عملية عربات جدعون 2 يعلن الجيش عن تحديد منطقة إنسانية في خانيونس".
أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".
اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.