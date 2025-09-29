عاجل
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: إسرائيل لن تحتل أو تضم قطاع غزة
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: إسرائيل لن تحتل أو تضم قطاع غزة
4 آب "الحقيقة الضائعة"
البرامج
10:00
10:00
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
09:34
09:34
أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)
08:12
08:12
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في غزة (شاهد الفيديو)
2025-09-27
2025-09-27
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
2025-09-26
2025-09-26
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
وسائل إعلام أمريكية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
2025-09-29 | 11:15
2025-09-29 | 11:15
A-
A+
وسائل إعلام أمريكية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
اول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتشار فيديو غامض من البيت الأبيض
الوكالة الوطنية: الغارة على طريق الخردلي تسببت باندلاع حريق وسيارات الدفاع المدني توجّهت إلى المكان لإخماده
حريق هائل.. والسيارات في خطر!
وسائل إعلام أمريكية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
عربي و دولي
إعلام
أمريكية:
اندلاع
سيارة
تابعة
لجهاز
الرئاسي
البيت
الأبيض
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب!
15:35
15:35
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
15:35
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
14:33
14:33
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
14:33
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
14:31
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
عربي و دولي
15:35
15:35
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
محليات
15:01
15:01
إنزعاج في السراي الحكومي.. فما السبب؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
14:33
14:33
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
15:35
15:35
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
14:33
14:33
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
14:31
14:31
إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر
14:25
14:25
يديعوت احرنوت: نتنياهو تحدث مع رئيس وزراء قطر: "اعتذر عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
12:32
12:32
غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب "واثق جدًا"
12:20
12:20
2025-07-18
2025-07-18
كلمة شيخ العقل ووليد جنبلاط بعد اجتماع المجلس المذهبي
2025-09-25
2025-09-25
رسمياً.. حزب الله ماضٍ بفعالية "إضاءة" الصخرة!
2025-09-23
2025-09-23
كلام برّاك مُعاكس لأجواء أورتاغوس.. و"غرائبية قياسية"! (النهار)
2025-09-21
2025-09-21
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
2025-08-30
2025-08-30
بين الضاحية وجونية… الإيقاع بـ"شبكة دعارة" (صورة)
2025-09-20
2025-09-20
بينهم طيار سقط في جنوب لبنان.. القسام تنشر صورة الأسرى
13:25
13:25
مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025
2025-09-28
2025-09-28
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2025
2025-09-28
2025-09-28
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
2025-09-28
2025-09-28
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
2025-09-28
2025-09-28
وديع الشيخ يوجه رسالة قوية لكل من يهاجمه
2025-09-27
2025-09-27
مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025
محليات
04:52
04:52
خلاف و سجال.. وبري يهدد: برفع الجلسة
محليات
04:52
خلاف و سجال.. وبري يهدد: برفع الجلسة
محليات
10:22
10:22
نائب يعلنها: الإنتخابات تأجلت (شاهد الفيديو)
محليات
10:22
نائب يعلنها: الإنتخابات تأجلت (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
16:03
16:03
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
خاص الجديد
16:03
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
عربي و دولي
14:31
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
عربي و دولي
14:31
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
محليات
06:44
06:44
نائب "حزب الله" يطلب فيزا الى أميركا؟!
محليات
06:44
نائب "حزب الله" يطلب فيزا الى أميركا؟!
عربي و دولي
11:03
11:03
إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب قادماً من نيويورك
عربي و دولي
11:03
إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب قادماً من نيويورك
