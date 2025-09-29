الأخبار
عربي و دولي

شاب يحضر جنازته ويثير صدمة المعزين

2025-09-29 | 11:11
شاب يحضر جنازته ويثير صدمة المعزين
شاب يحضر جنازته ويثير صدمة المعزين

شهدت مدينة ألدرِيتس شمال الأرجنتين حادثة مذهلة عندما حضر شاب يبلغ من العمر 22 عامًا جنازته الخاصة وقال أمام المعزين والشرطة “أنا حي!”

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات المحلية في مدينة ألدريتس وفاة الشاب بعد العثور على جثة تحت شاحنة لنقل قصب السكر، واعتبرت الشرطة في البداية أن الوفاة قد تكون انتحارا، قبل أن تعيد النيابة تصنيف القضية على أنها قتل بالإهمال وتطلب إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وافترضت والدة الشاب، التي لم تتمكن من التواصل معه لعدة أيام، الأسوأ وحددت هويته بناءً على ملابسه وبعض الصفات الجسدية، ما دفع العائلة لتنظيم جنازة سريعة وتسلم الجثة من السلطات.

لكن الصدمة الكبرى حدثت عندما دخل الشاب حيًا إلى قاعة الجنازة، من دون أن يكون على علم بإعلان وفاته، موضحًا أنه كان في فترة شرب مفرطة.
وأدى ظهوره المفاجئ إلى حالة من الذهول بين الحاضرين، فيما تم نقله إلى مركز الشرطة المحلي للاستجواب، بينما أعيدت الجثة الموجودة في التابوت إلى المشرحة للتحقق من هويتها.

وأظهرت التحقيقات أن الجثة تعود فعليا لرجل آخر يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا من بلدة ديلفين جالو المجاورة. وفي البداية، أخطأت السلطات وسلمت الجثة للعائلة الخاطئة، ما أثار استياء أسرة أكوستا.

أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
15:35
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
14:33
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
14:31
إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر
14:25
يديعوت احرنوت: نتنياهو تحدث مع رئيس وزراء قطر: "اعتذر عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
12:32
غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب "واثق جدًا"
12:20
