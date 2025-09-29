شاب يحضر جنازته ويثير صدمة المعزين

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات المحلية في مدينة ألدريتس وفاة الشاب بعد العثور على جثة تحت شاحنة لنقل قصب السكر، واعتبرت الشرطة في البداية أن الوفاة قد تكون انتحارا، قبل أن تعيد تصنيف القضية على أنها قتل بالإهمال وتطلب إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وافترضت والدة الشاب، التي لم تتمكن من التواصل معه لعدة أيام، الأسوأ وحددت هويته بناءً على ملابسه وبعض الصفات الجسدية، ما دفع العائلة لتنظيم جنازة سريعة وتسلم الجثة من السلطات.

لكن الصدمة الكبرى حدثت عندما دخل الشاب حيًا إلى قاعة الجنازة، من دون أن يكون على علم بإعلان وفاته، موضحًا أنه كان في فترة شرب مفرطة.

وأدى ظهوره المفاجئ إلى من الذهول بين الحاضرين، فيما تم نقله إلى مركز الشرطة المحلي للاستجواب، بينما أعيدت الجثة الموجودة في التابوت إلى المشرحة للتحقق من هويتها.

وأظهرت التحقيقات أن الجثة تعود فعليا لرجل آخر يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا من بلدة ديلفين جالو المجاورة. وفي البداية، أخطأت السلطات وسلمت الجثة للعائلة الخاطئة، ما أثار استياء أسرة أكوستا.