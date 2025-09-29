ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
مهاجر يعمل "دليفري" في مدينة شيكاغو ويهرب من الشرطة في آخر لحظة قبل إلقاء القبض عليه.
تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.
عرضت كولومبيا أول بندقية هجومية مصمّمة ومصنّعة بالكامل على أراضيها، لكي تحلّ محلّ بندقية "جليل" الإسرائيلية التي يتمّ تجميعها في الدولة الأميركية اللاتينية منذ تسعينيات القرن الماضي.