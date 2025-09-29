الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)

2025-09-29 | 16:10
ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)
ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "اتحدث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اليوم هو يوم تاريخي للسلام".
وتابع: "اختتمنا إجتماعًا مهمًا تناول عدّة مسائل حيوية، بما فيها ايران والتجارة وتوسيع إتفاقيات أبراهم".
وأردف: "تنقاشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة".
مؤكدًا ان هذا حزء من تحقيق السلام في الشرق الأوسط، الذي اطلق عليه اسم "السلام الابدي في الشرق الأوسط".

ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)

عربي و دولي

ترامب

نتنياهو

غزة

السلام

الشرق الأوسط

اتفاقيات ابرهام

Aljadeed
