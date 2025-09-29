ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع : " هو يوم تاريخي للسلام".وتابع: "اختتمنا إجتماعًا مهمًا تناول عدّة مسائل حيوية، بما فيها والتجارة وتوسيع إتفاقيات أبراهم".وأردف: "تنقاشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة".مؤكدًا ان هذا حزء من تحقيق السلام في ، الذي اطلق عليه اسم "السلام الابدي في الشرق الأوسط".