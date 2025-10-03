عاجل
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
عربي و دولي
ملف هنيبعل القذافي.. الإجراءات اكتملت! | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-10-03 | 12:35
2025-10-03 | 12:35
ملف هنيبعل القذافي.. الإجراءات اكتملت! | التفاصيل في النشرة المسائية
