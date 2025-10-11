الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة

2025-10-11 | 02:32
اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة
اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة

أعلنت دمشق، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين في لبنان غير المدانين بجرائم قتل، وذلك خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.

وقال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الموقوفين، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني أبدى تعاونًا جيدًا وأن الاتفاق يهدف إلى طي صفحة الماضي.

وأضاف الأحمد أن الملف نوقش في ثلاثة اجتماعات مع الجانب اللبناني، مؤكدًا وجود كثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وأن الاتفاق يشمل فقط من لم يرتكبوا جرائم قتل.

اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة

محليات

عربي و دولي

أسعد الشيباني

لبنان

دمشق

الموقوفين السوريين

سوريا

الحكومة اللبنانية

جوزاف عون

بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)
تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!

بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)
03:41

بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.

وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

03:41

بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.

وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!
Play
02:21

تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!

جاء في أسرار صحيفة "اللواء":

02:21

تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!

جاء في أسرار صحيفة "اللواء":

وزير الأشغال فايز رسامني من المصيلح لـ"الجديد": لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار
05:17
05:17
بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)
03:41
03:41
تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!
02:21
02:21
اتصالات لبنانية دولية خشية تحرك إسرائيليّ محتمل! (نداء الوطن)
02:12
02:12
"بلا حجة".. الرئيس عون يسأل عن إسناد لبنان بعد الغارات
02:04
02:04
فجراً.. غارات عنيفة تضرب قضاء صيدا وبيان إسرائيلي (فيديو)
01:11
01:11
