اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة

إدارة الشؤون في ، طه ، لقناة "الإخبارية " الرسمية، إن الرئيس السوري يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الموقوفين، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني أبدى تعاونًا جيدًا وأن الاتفاق يهدف إلى طي صفحة الماضي.

وأضاف الأحمد أن الملف نوقش في ثلاثة اجتماعات مع الجانب اللبناني، مؤكدًا وجود كثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون ، وأن الاتفاق يشمل فقط من لم يرتكبوا جرائم قتل.