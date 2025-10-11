اتفاق تمّ في بيروت.. دمشق توضح مصير السجناء والخطوة المقبلة

وقال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الموقوفين، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني أبدى تعاونًا جيدًا وأن الاتفاق يهدف إلى طي صفحة الماضي.
وأضاف الأحمد أن الملف نوقش في ثلاثة اجتماعات مع الجانب اللبناني، مؤكدًا وجود كثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وأن الاتفاق يشمل فقط من لم يرتكبوا جرائم قتل.
أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
