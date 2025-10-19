حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة

اكدت "القسام" الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته ​وقف إطلاق النار​ في جميع مناطق ، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة ، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في اذار من العام الجاري".