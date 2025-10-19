حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة

واوضحت "القسام" في بيان، بانه "لا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".
أشعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ساخر وسط احتجاجات "لا ملوك بأميركا" التي تشهدها مناطق عدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة.
استقبل البابا لاون الرابع عشر رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الاولى، حيث اكد رئيس الجمهورية ان "لبنان بجميع ابنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وان كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها".