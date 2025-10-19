الرئيس عون التقى البابا: لبنان بجميع ابنائه في انتظارك

ورد الاب الأقدس مؤكدا على قيامه بهذه الزيارة التي يريدها زيارة سلام ورجاء.
كذلك التقى الرئيس عون في مكان الاحتفال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.
أشعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ساخر وسط احتجاجات "لا ملوك بأميركا" التي تشهدها مناطق عدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة.
اكدت كتائب "القسام" الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في اذار من العام الجاري".