"الملك ترامب".. فيديو ساخر للرئيس الأميركي (فيديو)

اكدت كتائب "القسام" الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته ​وقف إطلاق النار​ في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في اذار من العام الجاري".