بوتين: الردع النووي بأقصى جاهزية

نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.



تشاهدون الفيديو مرفقاً: