بوتين: الردع النووي بأقصى جاهزية

وأعلن بوتين خلال اجتماع مع قيادة القوات المشاركة في الحرب الأوكرانية انتهاء تجارب صاروخ "بوريفيستنيك"، داعياً إلى "اتخاذ كل التدابير لتشجيع استسلام العسكريين الأوكرانيين الراغبين بذلك".
نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.