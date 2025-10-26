اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند برعاية ترامب

ووقع الاتفاق رئيسا وزراء البلدين، هون مانيه عن كمبوديا وأنوتين شارنفيراكويل عن تايلاند، بحضور الذي يشارك في قمة رابطة دول (آسيان).

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "خطوة كبيرة" قد تنقذ "ملايين الأرواح"، مؤكداً أنه يشمل الإفراج عن 18 أسير حرب كمبودي في تايلاند.

كما نص الاتفاق على نشر مراقبين إقليميين وسحب الأسلحة الثقيلة من المناطق المتنازع عليها.

وعلى هامش القمة، وقع ترامب اتفاقين اقتصاديين مع كمبوديا وتايلاند حول التجارة والمعادن الحرجة، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل وكوريا الجنوبية.