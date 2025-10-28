الأخبار
عربي و دولي

"أعمال إرهابية متكررة".. مسؤول ايراني يُعلّق على الوضع في لبنان!

2025-10-28 | 09:07
شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ​اسماعيل بقائي​، على أن "ما يرتكبه الکیان الصهيوني في ​لبنان​ هو أعمال إرهابية متكررة".

وأكّد في مؤتمر صحفي، أن "توقف الكيان الصهيوني عن خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من شأنه أن يمنع المزيد من قتل الفلسطينيين، ويسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة المظلوم"، مشيراً إلى أن "استمرار الکیان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سببه هو عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة من قبل الجهات التي قدمت نفسها كضامنة لوقف إطلاق النار".

ولفت بقائي، إلى أن "مواجهة أي تنمية اقتصادية أو إعادة إعمار في المنطقة، من الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني".
 
 
 
 
