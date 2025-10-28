"أعمال إرهابية متكررة".. مسؤول ايراني يُعلّق على الوضع في لبنان!

شدّد المتحدث ​اسماعيل بقائي​، على أن "ما يرتكبه الکیان في ​لبنان​ هو أعمال إرهابية متكررة".



وأكّد في ، أن "توقف عن خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في ، من شأنه أن يمنع المزيد من قتل ، ويسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة المظلوم"، مشيراً إلى أن "استمرار الکیان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سببه هو عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة من قبل الجهات التي قدمت نفسها كضامنة لوقف إطلاق النار".



ولفت بقائي، إلى أن "مواجهة أي تنمية اقتصادية أو إعادة في المنطقة، من الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني".