"حزب الله" اغتال 4 شخصيات لبنانية.. إسرائيل تزعم وتنشر!

زعم جيش الاسرائيلي أن " 121 التابعة لحزب اللبناني قامت باغتيال أربع شخصيات لبنانية معروفة خشية من قيامها بكشف النقاب عن خلفية انفجار مرفأ في شهر آب 2020 بسبب تخزين نترات الأمونيوم من قبل حزب الله".

وادعى الجيش في بيان له، أن الشخصيات هي:



"جوزيف سكاف، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الجمارك في مرفأ – تم إلقاؤه من مكان مرتفع حتى لقي حتفه من قبل عناصر 121 في 2017 بعد ان طلب إخراج كميات نترات الأمونيوم التابعة لحزب من المرفأ، وهي نفس المادة التي أدت بعد ذلك إلى الانفجار.



منير أبو رجيلي، الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة منع التهريب في دائرة الجمارك – تم اغتياله طعناً من قبل عناصر الوحدة في شهر الأول 2020 اثر معلومات أدلى بها حول ارتباط بالانفجار في المرفأ.



جو ، مصور كان من أول الذين تمكنوا من توثيق الانفجار وتم توظيفه من قبل للمساعدة في عملية التحقيق – تم اغتياله بالرصاص وهو بسيارته في شهر كانون الاول 2020 من قبل عناصر الوحدة 121، والتي سرقت هاتفه الخلوي قبل فرارها من مشهد الاغتيال.



لقمان سليم، ناشط سياسي وصحفي كان يوجه انتقادات كثيرة إلى حزب الله – تم اغتياله هو الآخر بالرصاص وهو بسيارته في شهر شباط 2021 من قبل عناصر الوحدة، وذلك بعد فترة وجيزة من قيامه باتهام حزب الله ونظام بالمسؤولية عن الانفجار".



وبحسب البيان: "نفى حزب الله تورطه في هذه الاغتيالات الأربعة، ولم يكتمل التحقيق في أي منها. تضاف هذه الأحداث إلى اغتيال واغتيال إلياس الحصروني، اللذين كشفنا سابقًا ضلوع حزب الله فيهما، ناهيك عن قائمة طويلة لم نكشفها بعد".