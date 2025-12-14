"بأقل من ساعة".. الجيش الاسرائيلي يزعم: عنصران من حزب الله!

زعم الجيش الاسرائيلي استهداف عنصرين من خلال أقل من ساعة.



وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي ، عبر حسابه على "إكس": "الجيش هاجم بمنطقتين مختلفتين واستهدف عنصرين من ".



وزعم أيضاً: "في منطقة ياطر استهدف الجيش عنصراً كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية لحزب ، وفي استهدف الجيش عنصراً شغل منصب ممثل حزب الله المحلي والذي كان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان القرية في قضايا عسكرية واقتصادية، كما حرص على الاستيلاء على ممتلكات خاصة".



وقال: في ساعات الظهر هاجم الجيش للمرة الثالثة مستهدفاً عنصراً أخر من حزب الله حيث يتم فحص نتائج الغارة".