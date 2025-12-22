قائد الجيش الإيراني: أي إعتداء ضد إيران سيقابله رد حاسم ونُجري تدريبات ونجهّز لساحة المعركة

في مدينة غواتيمالا، ظهر رجل إطفاء مرتديًّا زيّ سانتا كلوز وهو ينزل على حبل من أحد الجسور، ليقوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.
أفادت الشرطة الاسترالية بأنّ الرجلين المتهمَين بتنفيذ إطلاق النار الجماعيّ والدامي الأسبوع الماضي، على شاطئ بونداي، سجّلا مقطع فيديو ينددان فيه بالصهاينة، قبل تنفيذ هجومهما، وفق وثائق قضائية.
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.