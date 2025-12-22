الأخبار
عربي و دولي

قائد الجيش الإيراني: أي إعتداء ضد إيران سيقابله رد حاسم ونُجري تدريبات ونجهّز لساحة المعركة

2025-12-22 | 06:03
قائد الجيش الإيراني: أي إعتداء ضد إيران سيقابله رد حاسم ونُجري تدريبات ونجهّز لساحة المعركة
مقالات ذات صلة
عربي و دولي

الجيش

الإيراني:

إعتداء

إيران

سيقابله

ونُجري

تدريبات

ونجهّز

لساحة

المعركة

Aljadeed
سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
06:34

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)

في مدينة غواتيمالا، ظهر رجل إطفاء مرتديًّا زيّ سانتا كلوز وهو ينزل على حبل من أحد الجسور، ليقوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

06:34

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)

في مدينة غواتيمالا، ظهر رجل إطفاء مرتديًّا زيّ سانتا كلوز وهو ينزل على حبل من أحد الجسور، ليقوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"
01:11

"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"

أفادت الشرطة الاسترالية بأنّ الرجلين المتهمَين بتنفيذ إطلاق النار الجماعيّ والدامي الأسبوع الماضي، على شاطئ بونداي، سجّلا مقطع فيديو ينددان فيه بالصهاينة، قبل تنفيذ هجومهما، وفق وثائق قضائية.

01:11

"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"

أفادت الشرطة الاسترالية بأنّ الرجلين المتهمَين بتنفيذ إطلاق النار الجماعيّ والدامي الأسبوع الماضي، على شاطئ بونداي، سجّلا مقطع فيديو ينددان فيه بالصهاينة، قبل تنفيذ هجومهما، وفق وثائق قضائية.

ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب
14:48

ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.

14:48

ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.

سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
06:34
"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"
01:11
ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب
14:48
حاملة نووية.. أكبر سفينة حربية ضد "المفترسين"!
13:28
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترمب الأسبوع المقبل
12:55
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعد ملفاً استخباراتياً لإقناع ترامب بشن هجوم جديد على إيران
11:32
