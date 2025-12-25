الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

السعودية: التحركات بحضرموت والمهرة أحادية وأضرت بمصالح الشعب اليمني

2025-12-25 | 02:09
السعودية: التحركات بحضرموت والمهرة أحادية وأضرت بمصالح الشعب اليمني
السعودية: التحركات بحضرموت والمهرة أحادية وأضرت بمصالح الشعب اليمني

أشارت المملكة العربية السعودية، إلى أن التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة باليمن، التي قام بها مؤخراً المجلس الانتقالي الجنوبي، قد تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أنه "قد آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.

وأضاف البيان: "ولا زالت هذه الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين.

وشددت المملكة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

وأكدت المملكة على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي.

وأكدت المملكة بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".

وختم البيان بتأكيد "المملكة على دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
