من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقّعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".