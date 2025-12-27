الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

2025-12-27 | 06:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس
أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس
مقالات ذات صلة
أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

عربي و دولي

الشرطة

الإيطالية

تعتقل

أشخاص

للاشتباه

بتمويلهم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استقبال سكان من غزة وراء اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟
الرئاسة الصومالية: الرئيس حسن شيخ محمود يجري مشاورات مع قادة شرق إفريقيا رفضاً لانتهاك السيادة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بعد إعلان اسرائيل.. ايران تستنكر!
09:21

بعد إعلان اسرائيل.. ايران تستنكر!

أعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​إسماعيل بقائي​، في تصريح، عن إدانة بلاده لـ"الانتهاك الصارخ لسيادة ووحدة أراضي ​الصومال​ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني"، وذلك بعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة "مستقلة".

09:21

بعد إعلان اسرائيل.. ايران تستنكر!

أعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​إسماعيل بقائي​، في تصريح، عن إدانة بلاده لـ"الانتهاك الصارخ لسيادة ووحدة أراضي ​الصومال​ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني"، وذلك بعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة "مستقلة".

القائد العام لـ "قسد" في دمشق.. وحوار مع الحكومة
08:57

القائد العام لـ "قسد" في دمشق.. وحوار مع الحكومة


وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في خطوة تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية حول ملفات عسكرية وسياسية مهمة.

08:57

القائد العام لـ "قسد" في دمشق.. وحوار مع الحكومة


وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في خطوة تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية حول ملفات عسكرية وسياسية مهمة.

استقبال سكان من غزة وراء اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟
08:25

استقبال سكان من غزة وراء اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟

كشفت القناة 14 الإسرائيلية سبب اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولةً مستقلة ذات سياد، حيث نقلت "سكاي نيوز عربية" عن القناة قولها: "إن الاعتراف يأتي مقابل موافقة أرض الصومال على استقبال سكان من قطاع غزة".

08:25

استقبال سكان من غزة وراء اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟

كشفت القناة 14 الإسرائيلية سبب اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولةً مستقلة ذات سياد، حيث نقلت "سكاي نيوز عربية" عن القناة قولها: "إن الاعتراف يأتي مقابل موافقة أرض الصومال على استقبال سكان من قطاع غزة".

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد إعلان اسرائيل.. ايران تستنكر!
09:21
القائد العام لـ "قسد" في دمشق.. وحوار مع الحكومة
08:57
استقبال سكان من غزة وراء اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟
08:25
الرئاسة الصومالية: الرئيس حسن شيخ محمود يجري مشاورات مع قادة شرق إفريقيا رفضاً لانتهاك السيادة
06:07
انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي
03:44
دعوة من خامنئي!
03:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025