أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح، عن إدانة بلاده لـ"الانتهاك الصارخ لسيادة ووحدة أراضي الصومال الذي ارتكبه الكيان الصهيوني"، وذلك بعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة "مستقلة".
وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في خطوة تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية حول ملفات عسكرية وسياسية مهمة.
كشفت القناة 14 الإسرائيلية سبب اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولةً مستقلة ذات سياد، حيث نقلت "سكاي نيوز عربية" عن القناة قولها: "إن الاعتراف يأتي مقابل موافقة أرض الصومال على استقبال سكان من قطاع غزة".