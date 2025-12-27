أ ف ب: الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس



وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في خطوة تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية حول ملفات عسكرية وسياسية مهمة.

