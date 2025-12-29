نتنياهو في "مأزق".. تقرير أميركي يكشف!

ذكر تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن عام 2026 سيكون عاما حاسما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيتعين عليه اتخاذ سلسلة من القرارات التي قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع والأمن الإسرائيلي، وعلى ، وعلى بشكل عام.

وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو، المعروف بتأجيله للقرارات، وإنشاء فرص ، وإرهاق خصومه، وتحويل الأزمات إلى فرص، يواجه ضغوطا شديدة وقرارات مصيرية بشأن غزة وتجنيد الحريديم وإصلاح مع اقتراب موعد الانتخابات".



وأشار المصدر إلى أن "الضغوط المتراكمة تختبر قدرة نتنياهو، الذي قضى فترة طويلة في رئاسة الوزراء ، على تأجيل القرارات الصعبة وتحويلها لصالحه".



فمحاكمته بتهم الرشوة والاحتيال أخذت في المضي قدما، كما أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة تقترب من المرحلة الثانية، فيما تتضاعف التوترات بينه وبين البيت الأبيض بشأن تصرفات في ولبنان، وذلك في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يمنى بهزيمة في الانتخابات العام المقبل.



ويواجه نتنياهو ضغوطا من كل اتجاه، من بينها اليمين وقاعدة نتنياهو السياسية التي تضغط عليه لضم الضفة المحتلة، رغم تحذيرات ترامب ومعارضة العديد من الدول الأخرى.



وعرضت "نيويورك تايمز" بعد الخيارات المحورية لنتنياهو في عام 2026:



يعلم نتنياهو أن الحفاظ على تحالفه السياسي طويل الأمد مع الحريديم يتطلب إعفاءهم من التجنيد، وإصدار قرار يبطل قرار المحكمة العليا في أبريل 2024 الذي ألزم الحريديم بالخدمة العسكرية.



لكن هذه الخطوة لن يتلقاها معظم الإسرائيليين بصدر رحب، خصوصا بعد إنهاك حرب غزة للجنود وللاحتياطيين.



وقال محللون إن نتنياهو سيسعى لتأجيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة، أن تتحسن صورته في استطلاعات الرأي كلما ابتعدت إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي وقع في عهده.



وقال ريفيون هازان، أستاذ العلوم السياسية العبرية في القدس: "إن نتنياهو أراد منح الناخبين وقتا ليشغلوا أنفسهم بأمور أخرى...ونأمل أن يكون الشعب الإسرائيلي غافل بما يكفي وذاكرته قصيرة لكي لا يتذكر كل هذا".