01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-02
هل أصبحنا أسرى الشاشات؟ (شاهد الفيديو)
2026-01-02
لحظات من الرعب.. إنقاذ قارب على حافة سد - شاهد الفيديو
2026-01-02
حريق قاتل ليلة رأس السنة - شاهد الفيديو
عربي و دولي
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
2026-01-03 | 16:38
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
وزير الداخلية التركي: فقدنا الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة أشخاص آخرين
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
عربي و دولي
طائرة
مادورو
نيويورك
بعد ضربات فنزويلا.. ترامب يعلن إعتقال مادورو
ترامب : اعتقلنا مادورو
01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
00:06
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
00:06
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
00:06
بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية
00:06
بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية
عربي و دولي
01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
محليات
00:52
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
محليات
00:28
حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
01:19
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
00:06
بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية
00:06
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
16:30
نتنياهو: أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قيادته الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة
15:41
من غرفة العمليات.. ترامب يشرف على عملية اعتقال مادورو
14:13
2025-12-19
أيها المودعون.. تصريح هام من الرئيس سلام!
2025-08-16
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
12:21
ترامب: روبيو وهيغسيث ورئيس الأركان ربما سيديرون فنزويلا في المرحلة الأولى
04:42
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
11:20
أكسيوس: الفريق الذي عمل على التحضير لعملية فنزويلا لأشهر ضمّ مستشار ترامب ستيفن ميلر ووزير الخارجية روبيو ووزير الدفاع هيغسيث ومدير "سي آي إيه"
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
عربي و دولي
10:23
"مادورو على متن سفينة".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
10:23
"مادورو على متن سفينة".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
04:42
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
خاص الجديد
04:42
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
خاص الجديد
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
خاص الجديد
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
X
