روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع من بقي من قادة في فنزويلا إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد عملية أميركية مباغتة أطاحت رئيس البلد نيكولاس مادورو، بحسب "فرانس برس".
وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي بي اس" الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل تدعم التحرك الحازم للولايات المتحدة في فنزويلا"، غداة قيام القوات الأميركية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، وفق ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.
كتب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور عبر منصة "إكس":