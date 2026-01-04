الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!

2026-01-04 | 09:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!
روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع من بقي من قادة في فنزويلا إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد عملية أميركية مباغتة أطاحت رئيس البلد نيكولاس مادورو، بحسب "فرانس برس".

وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي بي اس" الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

مقالات ذات صلة
روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!

عربي و دولي

الجديد

فنزويلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
10:02

غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل تدعم التحرك الحازم للولايات المتحدة في فنزويلا"، غداة قيام القوات الأميركية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، وفق ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.

10:02

غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل تدعم التحرك الحازم للولايات المتحدة في فنزويلا"، غداة قيام القوات الأميركية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، وفق ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.

بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
09:26

بولس لمادورو: بت تعلم الآن!

كتب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور عبر منصة "إكس":

09:26

بولس لمادورو: بت تعلم الآن!

كتب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور عبر منصة "إكس":

يحدث الآن

اخترنا لك
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
10:02
بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
09:26
روبيو: واشنطن ستعمل مع القادة الفنزويليين الحاليين إن اتّخذوا قرارات صائبة
09:13
"انتظروا وراقبوا ".. أسرار جديدة تكشف عن عملية اعتقال مادورو
02:18
"أ ف ب"عن نتنياهو: إسرائيل تقف إلى جانب تطلعات الشعب الإيراني للحرية
01:28
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
01:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026