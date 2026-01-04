روبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين شرط!

قال الأميركي الأحد إن مستعدة للعمل مع من بقي من قادة في إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد عملية أميركية مباغتة أطاحت رئيس البلد ، بحسب "فرانس برس".

وقال في تصريح لشبكة " " الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".