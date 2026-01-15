عاجل
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:52
لحظة الغارة على سحمر! (فيديو)
08:40
البواحير وأحوال الطقس.. هكذا يتنبأ كبار السن - شاهد الفيديو
05:09
السفير الأميركي لمراسلة الجديد "البور بجنن.. وفيه تقدم" (شاهد الفيديو)
01:22
فوق إيران.. إليكم حركة الطيران (شاهد الصورة)
16:27
دعم الجيش وشروط النجاح.. المهلة أولاً! (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
سيناريوهات الضربة على إيران… هذا ما قد يحدث!
2026-01-15 | 01:04
A-
A+
سيناريوهات الضربة على إيران… هذا ما قد يحدث!
يلوّح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإمكان
توجيه
ضربة
جديدة
لإيران، وهذه المرّة تحت شعار التضامن مع مئات الآلاف من الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا.
إلا أن محللين عسكريين يرون بحسب "
سي إن إن
" أنّ أي هجوم أميركي جديد على
إيران
لن يكون تكرارًا للضربة المحدودة التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية الصيف الماضي، فالهجوم الذي يُفترض أن يدعم المتظاهرين، سيحتاج إلى استهداف مراكز قيادة ومنشآت تابعة للحرس الثوري، إضافة إلى قوات الباسيج والشرطة
الإيرانية
.
غير أن هذه المراكز تقع في مناطق مأهولة بالسكان، ما يرفع بشكل كبير خطر سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما قد ينقلب عكسيًّا على الأهداف الأميركية. فقتل المدنيين قد يمنح النظام
الإيراني
نصرًا دعائيًا ويحوّل الضربة إلى عامل تعبئة داخلية، حتى بين فئات تطالب بالإصلاح لكنّها ترفض التعرض للقصف الأميركي.
وقال المحلل العسكري كارل شوستر، القبطان السابق في البحرية الأميركية، إنّ "أيّ تحرّك يجب أن يكون بالغ الدقة، ومن دون وقوع ضحايا خارج صفوف الحرس الثوري"، محذرًا من أن "أي أذى يصيب المدنيين، حتى لو كان غير مقصود، قد ينفّر المعارضين ويُظهر
الولايات المتحدة
كقوة قمعية لا كعامل تحرير".
ما الأهداف المحتملة؟
يرى خبراء أنّ هناك مجموعة متنوعة من الأهداف أمام
واشنطن
. فقيادات النظام الإيراني قد تكون عرضة للاستهداف بشكل غير مباشر، بعد أن تعلمت طهران من ضربات إسرائيلية سابقة طالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما دفعها إلى تشتيت وإخفاء "مراكز الثقل".
ورغم أنّ ضرب منازل أو مكاتب كبار المسؤولين لا يحمل قيمة عسكرية كبيرة، إلا أنه قد يوجّه رسالة سياسية ورمزية للشارع الإيراني.
كما يشير محللون إلى إمكانية استهداف المصالح الاقتصادية للقيادة والحرس الثوري، إذ يسيطر الأخير وفق التقديرات على ما بين ثلث وثلثي الناتج المحلي الإجمالي لإيران عبر شبكات من الشركات والمشاريع.
ويهدف هذا النوع من الضغط، بحسب شوستر، إلى دفع قادة الحرس الثوري وعناصره للانشغال بسلامتهم ومصالحهم الخاصة بدل الدفاع عن النظام.
مقالات ذات صلة
رويترز عن مسؤولين أوروبيين: التدخل في إيران قد يحدث خلال الساعات الـ24 المقبلة
ترامب: إيران تعيش مشكلة كبيرة ونحن نراقب عن كثب ما يجري فيها وسنرى ما سيحدث
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
سيناريوهات الضربة على إيران… هذا ما قد يحدث!
عربي و دولي
ايران
اميركا
العودة الى الأعلى
فوق إيران.. إليكم حركة الطيران (شاهد الصورة)
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها
اقرأ ايضا في عربي و دولي
09:55
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:55
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً بقصف مبنيين سكنيين في مشغرة البقاعية.
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً بقصف مبنيين سكنيين في مشغرة البقاعية.
09:38
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
09:38
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
يحدث الآن
خاص الجديد
10:42
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
خاص الجديد
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
خاص الجديد
10:22
مراسلة الجديد: سيتم استجواب الشيخ خالد السبسبي بجرمي تضليل التحقيق وإعطاء افادة كاذبة في 20 كانون الثاني أيضاً
اخترنا لك
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:55
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
09:40
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
09:38
شركات طيران أوروبية تتفادى الأجواء الإيرانية والعراقية
09:14
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
08:40
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
08:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-14
معلومات الجديد : السفير السعودي وليد بخاري اقام مأدبة افطار صباح اليوم للأمير يزيد بن فرحان و الموفد الفرنسي لودريان و السفير الاميركي ميشال عيسى تخلله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة بشأن دعم الجيش و ق
08:40
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
03:08
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات تداهم المطلوبين في حيي التل الأبيض والشراونة بحثاً عن ممنوعات
2025-12-02
ترامب: أريد القضاء على قوارب تهريب المخدرات وإذا اضطررنا فسوف نهاجم براً كما نهاجم من البحر
01:22
فوق إيران.. إليكم حركة الطيران (شاهد الصورة)
2026-01-14
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!
بالفيديو
بالفيديو
07:21
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
13:19
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026