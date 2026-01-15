عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
تسجيل الدخول
09:52
لحظة الغارة على سحمر! (فيديو)
08:40
البواحير وأحوال الطقس.. هكذا يتنبأ كبار السن - شاهد الفيديو
05:09
السفير الأميركي لمراسلة الجديد "البور بجنن.. وفيه تقدم" (شاهد الفيديو)
01:22
فوق إيران.. إليكم حركة الطيران (شاهد الصورة)
16:27
دعم الجيش وشروط النجاح.. المهلة أولاً! (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي
2026-01-15 | 08:04
A-
A+
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي
الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية عين التينة والمنارة (البقاع الغربي) وكفرحتى (صيدا) وأنان (جزين)
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
مراسل الجديد: الجيش اللبناني يتوجّه إلى سحمر للكشف على المبنيين المهددين
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي
عربي و دولي
الاسرائيلي
مبنيين
البقاع
الغربي
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها
عراقجي: نطالب ترامب باللجوء إلى الدبلوماسية وعدم تكرار الأخطاء السابقة
10:43
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
10:43
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
09:55
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:55
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً بقصف مبنيين سكنيين في مشغرة البقاعية.
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
أصدر الجيش الاسرائيلي تهديداً بقصف مبنيين سكنيين في مشغرة البقاعية.
عربي و دولي
10:43
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
خاص الجديد
10:42
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
خاص الجديد
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
10:43
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:55
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
09:40
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
09:38
شركات طيران أوروبية تتفادى الأجواء الإيرانية والعراقية
09:14
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
08:40
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
10:15
جلسة مجلس الوزراء في السراي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
2026-01-14
معلومات الجديد : السفير السعودي وليد بخاري اقام مأدبة افطار صباح اليوم للأمير يزيد بن فرحان و الموفد الفرنسي لودريان و السفير الاميركي ميشال عيسى تخلله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة بشأن دعم الجيش و ق
08:40
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
03:08
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات تداهم المطلوبين في حيي التل الأبيض والشراونة بحثاً عن ممنوعات
2025-12-02
ترامب: أريد القضاء على قوارب تهريب المخدرات وإذا اضطررنا فسوف نهاجم براً كما نهاجم من البحر
07:21
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
13:19
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
