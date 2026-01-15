وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان

معلومات الجديد : السفير السعودي وليد بخاري اقام مأدبة افطار صباح اليوم للأمير يزيد بن فرحان و الموفد الفرنسي لودريان و السفير الاميركي ميشال عيسى تخلله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة بشأن دعم الجيش و ق