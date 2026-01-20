بالصور- وزير الدفاع يجول في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ويلتقي أمير دولة قطر

في إطار مشاركته على رأس وفدٍ عسكري في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026)، التقى الوطني ميشال منسى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، كما التقى عددًا من كبار المسؤولين المشاركين في المعرض، ومن بينهم وزير الدفاع ثابت سعيد العباسي، ورئيس أركان المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، والفريق خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة .كما دوّن اللواء ميشال منسى في السجل الذهبي للمعرض، أثنى فيها على الجهود التي تبذلها دولة قطر، وعلى رأسها سمو الأمير، لإنجاح هذه الفعالية عامًا بعد عام، ولما يتيحه المعرض من الاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا الدفاع البحري، فضلًا عن كونه فرصةً للقاء كبار المسؤولين العرب والأجانب.