4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

سلام التقى بارو في دافوس.. وهذا ما دار بينهما

2026-01-22 | 09:06
سلام التقى بارو في دافوس.. وهذا ما دار بينهما
سلام التقى بارو في دافوس.. وهذا ما دار بينهما

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجرى البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار وحفظ الأمن.

وتطرق البحث أيضًا إلى مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرت بها الحكومة اللبنانية، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية" باعتباره خطوة محورية في إطار إعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع، بما يعزز الثقة الدولية ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتعاون مع الشركاء الدوليين.

محليات

عربي و دولي

سويسرا

لبنان

فرنسا

سلام

بارو

دافوس

