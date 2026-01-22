سلام التقى بارو في دافوس.. وهذا ما دار بينهما

التقى الدكتور نواف سلام، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الفرنسي جان نويل وجرى البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على ، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.