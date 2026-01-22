الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف كلفة اغتيال نصر الله

2026-01-22 | 10:07
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف كلفة اغتيال نصر الله
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف كلفة اغتيال نصر الله

كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول الكلفة المالية لعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.

 وبحسب الصحيفة، بلغت الكلفة الإجمالية للعملية نحو 125 مليون شيكل (ما يعادل قرابة 40 مليون دولار). وأوضحت أن 25 مليون شيكل (ما يعادل 8 مليون دولار) خُصصت للذخائر التي استُخدمت مباشرة في القصف، والتي بلغ وزنها الإجمالي نحو 83 طنًا من القنابل والصواريخ، في حين أُنفق ما يقارب 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) على غارات إضافية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إحداث أزمة سير ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف. أما المبلغ المتبقي فذهب لتغطية ساعات الطيران والوقود.

 

وفي سياق متصل، قدّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الكلفة الإجمالية للحرب بنحو 222 مليار شيكل (70 مليار دولار)، فيما بلغت كلفة اليوم الواحد من العمليات العسكرية نحو 280 مليون شيكل (90 مليون دولار). وأضافت "ذي مارك" أنه في اليوم عينه للعملية، تعرّضت إسرائيل لهجوم بصواريخ أطلقها "حزب الله"، ما استدعى استخدام صواريخ اعتراضية بتكلفة وصلت إلى عشرات ملايين شيكل.

محليات

عربي و دولي

إسرائيل

لبنان

حسن نصر الله

