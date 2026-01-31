ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟

أكّد عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".

وأشار عراقجي في منشور على منصة "أكس" إلى أنّه "أجرى محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان تناولت العلاقات الثنائية بين وتركيا، إضافة إلى الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".



وأشاد عراقجي بـ"الدور الذي تضطلع به ، إلى جانب دول الجوار، في بذل المساعي الحميدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تقدير الجمهورية الإسلامية لهذه الجهود وترحيبها بها".



كما شدّد على استعداد إيران الدائم للتعاون مع دول المنطقة من أجل حماية السلام والاستقرار الإقليمي، والتصدي لأي اعتداءات غير مشروعة.