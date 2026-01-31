ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟

وأشار عراقجي في منشور على منصة "أكس" إلى أنّه "أجرى محادثات مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان تناولت العلاقات الثنائية بين إيران
وتركيا، إضافة إلى القضايا
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وأشاد عراقجي بـ"الدور الذي تضطلع به تركيا
، إلى جانب دول الجوار، في بذل المساعي الحميدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
لهذه الجهود وترحيبها بها".
كما شدّد على استعداد إيران الدائم للتعاون مع دول المنطقة من أجل حماية السلام والاستقرار الإقليمي، والتصدي لأي اعتداءات غير مشروعة.