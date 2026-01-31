"لا أسلحة نووية.. مقابل؟ عراقجي يتحدث عن معادلة جديدة!

وأوضح عراقجي، في منشور على إكس أن إيران
"لم تسع يوما إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشدداً على أن "طهران
منفتحة على اتفاق يضمن مبدأ "لا أسلحة نووية" إلى جانب تقديم ضمانات واضحة برفع العقوبات
المفروضة عليها".
وأشار وزير الخارجية الإيراني
إلى "الدور الذي تلعبه تركيا
ودول إقليمية أخرى في دعم جهود السلام والاستقرار، معربا عن "شكر طهران لما وصفه بـ"المساعي الأخوية" التي تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة".
وأكد عراقجي أن "إيران ترحب بأي مبادرات إقليمية بناءة، وأنها مستعدة دوماً للتواصل مع دول الجوار من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع ما وصفه بـ"الاعتداءات غير المشروعة".