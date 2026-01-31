"لا أسلحة نووية.. مقابل؟ عراقجي يتحدث عن معادلة جديدة!

قال إن "بلاده مستعدة للالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية في إطار اتفاق نووي "عادل ومتوازن" يراعي مصالح الشعب الإيراني"، مؤكدا أن "رفع يمثل شرطا أساسيا لأي تفاهم محتمل".

وأوضح عراقجي، في منشور على إكس أن "لم تسع يوما إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشدداً على أن " منفتحة على اتفاق يضمن مبدأ "لا أسلحة نووية" إلى جانب تقديم ضمانات واضحة برفع المفروضة عليها".



وأشار إلى "الدور الذي تلعبه ودول إقليمية أخرى في دعم جهود السلام والاستقرار، معربا عن "شكر طهران لما وصفه بـ"المساعي الأخوية" التي تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة".



وأكد عراقجي أن "إيران ترحب بأي مبادرات إقليمية بناءة، وأنها مستعدة دوماً للتواصل مع دول الجوار من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع ما وصفه بـ"الاعتداءات غير المشروعة".