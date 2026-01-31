رغم تهديدات ترامب.. الإطار التنسيقي يتمسّك بترشيح المالكي

وشدّد الإطار في بيان على أن "اختيار شأن دستوري خالص بعيدا من الإملاءات الخارجية"، مؤكدا "تمسّكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".

وأكّد "حرصه على بناء علاقات متوازنة مع " تقوم على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكان الإطار التنسيقي أعلن الأسبوع الماضي ترشيح المالكي (75 عاما) لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تعزّز حظوظه بالعودة إلى المنصب.

وكان قد اعتبر في وقت سابق أن المالكي "خيار سيء للغاية"، مهدّدا بأنه "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تمّ انتخابه، فإن الأميركية لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق".

وردّ المالكي على ذلك بالقول الأربعاء عبر إكس "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديموقراطي في بعد العام 2003".