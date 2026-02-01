الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

خامنئي: لن نبدأ بأي حرب لكن سنوجه ضربة قوية لمن يعتدي علينا

2026-02-01 | 03:35
خامنئي: لن نبدأ بأي حرب لكن سنوجه ضربة قوية لمن يعتدي علينا
خامنئي: لن نبدأ بأي حرب لكن سنوجه ضربة قوية لمن يعتدي علينا
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
خامنئي: إذا أشعل الأميركيون حربا هذه المرة فسيكون صراعًا إقليميًا

الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها
05:03

الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.

وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

05:03

الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.

وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

"حرب إقليمية".. خامنئي يحذّر!
04:12

"حرب إقليمية".. خامنئي يحذّر!

حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، وذلك في ظلّ انتشار عسكريّ أميركي كبير في المنطقة وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم عن خامنئي قوله "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".

04:12

"حرب إقليمية".. خامنئي يحذّر!

حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، وذلك في ظلّ انتشار عسكريّ أميركي كبير في المنطقة وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم عن خامنئي قوله "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".

مسؤول إيراني لـ رويترز: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة
08:11
الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها
05:03
"حرب إقليمية".. خامنئي يحذّر!
04:12
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
03:36
خامنئي: إذا أشعل الأميركيون حربا هذه المرة فسيكون صراعًا إقليميًا
03:34
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات أن ضربة أميركا ضد إيران ستنفذ خلال أسبوعين إلى شهرين
01:50
