الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.
حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، وذلك في ظلّ انتشار عسكريّ أميركي كبير في المنطقة وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية.ونقلت وكالة تسنيم عن خامنئي قوله "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".