الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

خطوة غير مسبوقة: ترامب يستعد لنقل 5 آلاف جندي إلى غزة

2026-02-20 | 02:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خطوة غير مسبوقة: ترامب يستعد لنقل 5 آلاف جندي إلى غزة
خطوة غير مسبوقة: ترامب يستعد لنقل 5 آلاف جندي إلى غزة


كشفت صحيفة "الغارديان" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في قطاع غزة تتسع لنحو خمسة آلاف عنصر، على مساحة تقارب 350 فداناً، وذلك استناداً إلى وثائق تعاقدية صادرة عن "مجلس السلام" اطّلعت عليها الصحيفة.

وبحسب التقرير، يُفترض أن تشكّل القاعدة مركز عمليات لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، وهي قوة متعددة الجنسيات ضمن هيكلية "مجلس السلام" الذي أُنشئ حديثاً لإدارة القطاع، ويرأسه ترامب ويشارك في قيادته جاريد كوشنر.
 
 

وتتضمن الخطط بناء موقع عسكري على مراحل، يمتد لاحقاً على مساحة تُقدّر بنحو 1400 متر طولاً و1100 متر عرضاً، ويضم أبراج مراقبة مدرعة، وملاجئ، وميداناً للأسلحة الخفيفة، ومستودعات للمعدات العسكرية، على أن يُطوّق بسياج من الأسلاك الشائكة.


وأشار التقرير إلى أن الموقع المقترح يقع في منطقة منبسطة جنوب غزة، وأن شركات إنشاءات دولية لديها خبرة في مناطق النزاع قامت بزيارة ميدانية للموقع ضمن مرحلة العروض التمهيدية.

 ووفقاً للصحيفة، عرضت إندونيسيا إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، التي كُلّفت بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي بتأمين حدود غزة، والحفاظ على الأمن الداخلي، وحماية المدنيين، ودعم تدريب قوات شرطة فلسطينية.

 غير أن التقرير لفت إلى غموض يكتنف قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة الدولية في حال تجدد القتال أو وقوع هجمات، إضافة إلى عدم وضوح دورها في مسألة نزع سلاح حركة "حماس"، وهو شرط إسرائيلي للمضي في إعادة إعمار القطاع.

 في المقابل، امتنع مسؤول في إدارة ترامب عن التعليق على تفاصيل العقد، مكتفياً بالقول إن "الرئيس أكد سابقاً أنه لن يكون هناك انتشار لقوات أميركية على الأرض"، مشيراً إلى أن الإدارة لن تناقش "وثائق مسرّبة".
مقالات ذات صلة
خطوة غير مسبوقة: ترامب يستعد لنقل 5 آلاف جندي إلى غزة

عربي و دولي

غزة

اميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل خطابه.. ترامب يطلب "البرغر" (شاهد الفيديو)
وكالة تسنيم عن وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين إيران والولايات المتحدة ممكن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب عن إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران: أفكر في الأمر
09:35
إيران: مسودة الاتفاق النووي ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة
08:48
رويترز: هزات أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول
08:13
عراقجي: لم نقترح أي تعليق للتخصيب والطرف الأميركي لم يطلب وقفًا تامًّا للتخصيب ونحن مستعدون للسلام وللدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا
07:56
قائد البحرية الإيرانية: الوجود الفاعل والمسؤول للقوات البحرية يضمن استقرار ومسارات الطاقة والتجارة الحيوية
06:21
قبل خطابه.. ترامب يطلب "البرغر" (شاهد الفيديو)
03:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026