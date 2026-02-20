وكالة تسنيم عن وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين إيران والولايات المتحدة ممكن

عراقجي: لم نقترح أي تعليق للتخصيب والطرف الأميركي لم يطلب وقفًا تامًّا للتخصيب ونحن مستعدون للسلام وللدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا