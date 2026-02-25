الأخبار
عربي و دولي

أول رد ايراني على ترامب: "حقائق زائفة"!

2026-02-25 | 02:10
أول رد ايراني على ترامب: &quot;حقائق زائفة&quot;!
أول رد ايراني على ترامب: "حقائق زائفة"!

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "الكاذبين المحترفين يتمتعون بمهارة خاصة في صناعة حقائق زائفة"، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".

وتابع: "تُستخدم هذه القاعدة الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني".

وأوضح: "ما يُزعم حول البرنامج النووي الإيراني، وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".
 
 
 
أول رد ايراني على ترامب: "حقائق زائفة"!

عربي و دولي

ايران

أميركا

رئيس البرلمان الإيراني: إذا اختارت واشنطن القيام بعمل عسكري وسط المفاوضات فستواجه ردا حاسما وقويا من قواتنا
الخارجية الإيرانية: كل الادعاءات بشأن برنامجنا النووي وصواريخنا الباليستية وعدد ضحايا الاحتجاجات أكاذيب كبرى

عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول
15:36

عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "المحادثات التي جرت اليوم مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر جدية والأطول" منذ انطلاق مسار التفاوض"، مشيرًا إلى أنها "عكست مستوى غير مسبوق من الجدية لدى الجانبين للتوصل إلى حل دبلوماسي".

15:36

عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "المحادثات التي جرت اليوم مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر جدية والأطول" منذ انطلاق مسار التفاوض"، مشيرًا إلى أنها "عكست مستوى غير مسبوق من الجدية لدى الجانبين للتوصل إلى حل دبلوماسي".

عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول
15:36
عراقجي: كان اليوم أحد أكثر جولات التفاوض جديةً وأطولها وكان وجود غروسي جيدًا من حيث الجوانب الفنية وحققنا تقدمًا جيدًا
14:31
"حزب الله" العراقي: نستعد لحرب استنزاف طويلة الأمد
14:28
من الخارجية الأميركية.. مراسل الجديد ينقل آخر معطيات التفاوض مع إيران (فيديو)
14:21
تقدم ملحوظ في المفاوضات.. ومناقشات فنية قريبًا
13:50
وزير خارجية عُمان: ستُعقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا
13:44
