أول رد ايراني على ترامب: "حقائق زائفة"!

قال المتحدث الخارجية إسماعيل بقائي إن "الكاذبين المحترفين يتمتعون بمهارة خاصة في صناعة حقائق زائفة"، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي .

وأضاف بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".



وتابع: "تُستخدم هذه الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب ".



وأوضح: "ما يُزعم حول البرنامج الإيراني، وصاروخ الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".