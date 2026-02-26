تقدم ملحوظ في المفاوضات.. ومناقشات فنية قريبًا

قال وزير خارجية : "اختتمنا بعد إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات بين وإيران".

وأضاف في تغريدة على منصة "أكس": "سنستأنف المفاوضات بعد التشاور في عاصمتي البلدين". وكشف ان "ستُعقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا". وختم: "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المعنيين على جهودهم: المفاوضون، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة المضيفة".