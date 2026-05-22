عربي و دولي

عقوبات على مُغلقي مضيق هرمز؟

2026-05-22 | 10:43
مهّد الاتحاد الأوروبي الجمعة لفرض عقوبات على "أشخاص" و"كيانات" في إيران تغلق مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

 
وأعلنت بروكسل في بيان إن "إجراءات إيران تجاه السفن التي تعبر مضيق هرمز مخالفة للقانون الدولي".
وأغلقت إيران عمليّا مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة حوالى خمس الإمدادات العالمية للنقط والغاز الطبيعي المسال، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير. وربطا بذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالأساس مجموعات عدة من العقوبات على إيران.

وقرر الجمعة توسيع نطاقها فضم إليها "الأشخاص والكيانات الضالعة في إجراءات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط".

ومن بين العقوبات التي قد يفرضها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه وتجميد الأرصدة وغيرها، وسيحظّر على الشركات والمواطنين الأوروبيين التعامل تجاريا مع أي شخص أو كيان مدرج على قوائم العقوبات.
