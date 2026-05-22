بعد العقوبات على "حزب الله" وحركة أمل وسفيرها.. ماذا علّقت ايران؟

دانت فرض الخزانة الأميركية عقوبات على سفير طهران المعين في ، محمد رضا رؤوف شيباني، ونواب تابعين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في البرلمان، بحسب "روسيا اليوم".





وقالت في بيان: "ندين بشدة الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على محمد رضا رؤوف شيباني، السفير المعين لدى ، ونعتبر هذا الإجراء نموذجًا آخر لما تصفه طهران بالتمرد وعدم اكتراث الإدارة الأميركية بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق ، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول".



أضاف البيان: "كما ندين بشدة الإجراء الأميركي بفرض عقوبات على عدد من نواب في اللبناني، ومسؤولين من حركة أمل، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين اللبنانيين".