الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

850 مليون دولار عبر "باينانس".. هكذا تجاوزت إيران العقوبات الأميركية!

2026-05-22 | 11:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
850 مليون دولار عبر &quot;باينانس&quot;.. هكذا تجاوزت إيران العقوبات الأميركية!
850 مليون دولار عبر "باينانس".. هكذا تجاوزت إيران العقوبات الأميركية!

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه مع استعداد إيران لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، أنشأ ممول رئيسي للنظام شبكة دفع سرية لضمان استمرار تدفق الأموال إلى قواتها العسكرية. وكانت منصة باينانس هي جوهر هذه الشبكة.

وحتى كانون الأول الماضي أجرت الشبكة، التي يديرها بابك زنجاني، وهو إيراني يصف نفسه بأنه "مناهض للعقوبات"، معاملات بقيمة 850 مليون دولار على مدار عامين على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وذلك في الغالب من خلال حساب تداول واحد، وفقًا لتقارير الامتثال الداخلية لباينانس.

وكان حلفاء زنجاني، بمن فيهم شقيقته وشريكته ومدير شركته، يديرون حسابات إضافية، يتم الوصول إليها جميعًا من نفس الأجهزة - وهو نمط أشار إليه محققو باينانس في تقاريرهم كدليل على أن المجموعة كانت تتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وحتى بعد عدة تنبيهات داخلية بشأن هذا النشاط، استمر الحساب الرئيسي في العمل لمدة لا تقل عن 15 شهرًا، وكان مفتوحًا حتى يناير، وفقًا لتقارير باينانس. لم يُكشف سابقًا عن استخدام زنجاني لمنصة باينانس.

وتُعدّ هذه الأموال جزءًا من مليارات الدولارات من معاملات العملات الرقمية التي تدفقت عبر باينانس إلى شبكات تموّل الحرس الثوري الإيراني خلال العامين السابقين للحرب الأمريكية الإيرانية الحالية، وذلك وفقًا لتقارير امتثال باينانس، وبيانات البلوك تشين، ومسؤولين في إنفاذ القانون الأجانب يُعنون بتتبع تمويل الإرهاب، وباحثين آخرين في مجال العملات الرقمية، ووثائق غير عامة.

وأفاد مسؤولون في إنفاذ القانون الأجانب بأنهم واصلوا هذا العام تتبع الأموال المتدفقة عبر حسابات باينانس إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، حيث رصدوا معاملات حديثة حتى هذا الشهر.

وبحسب الصحيفة، تُظهر المبالغ الطائلة كيف استُخدمت منصة باينانس كشريان مالي للحرس الثوري الإيراني، القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المهيمنة على إيران، وذلك وفقًا لتقارير امتثال باينانس، ومسؤولين أجانب في مجال إنفاذ القانون، ووثائق غير منشورة.



 

مقالات ذات صلة
850 مليون دولار عبر "باينانس".. هكذا تجاوزت إيران العقوبات الأميركية!

عربي و دولي

إيران

أميركا

ترامب

إسرائيل

حزب الله

خامنئي الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد العقوبات على "حزب الله" وحركة أمل وسفيرها.. ماذا علّقت ايران؟
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث في اتصال مع وزير خارجية مصر وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فيديو غامض لطائرة شبح.. مساعد ترامب ينشر!
03:14

فيديو غامض لطائرة شبح.. مساعد ترامب ينشر!

نشر مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو لطائرة بي 2 "الشبحية" وهي تحلق في السماء دون أي تعليق

03:14

فيديو غامض لطائرة شبح.. مساعد ترامب ينشر!

نشر مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو لطائرة بي 2 "الشبحية" وهي تحلق في السماء دون أي تعليق

محاولة تهريب أسلحة عبر مسيّرة.. إسرائيل تزعم! (صورة)
03:01

محاولة تهريب أسلحة عبر مسيّرة.. إسرائيل تزعم! (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي احباط محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل بمسيرة عبر الحدود الشرقية.

03:01

محاولة تهريب أسلحة عبر مسيّرة.. إسرائيل تزعم! (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي احباط محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل بمسيرة عبر الحدود الشرقية.

يحدث الآن

اخترنا لك
فيديو غامض لطائرة شبح.. مساعد ترامب ينشر!
03:14
الخارجية الإيرانية: عراقجي ناقش هاتفيًا مع نظيره العُماني الجهود الدبلوماسية الجارية لمنع التصعيد
03:09
محاولة تهريب أسلحة عبر مسيّرة.. إسرائيل تزعم! (صورة)
03:01
اللاعب كريم بنزيما في الحرم المكي (شاهد الفيديو)
02:38
اتفاق مع لبنان أم توسيع حرية العمل العسكري؟
01:36
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بحثنا سابقا ملف اليورانيوم عالي التخصيب وكانت الخلافات كبيرة ما حال دون اتفاق
13:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026