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عربي و دولي

الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم

2026-06-08 | 12:16
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الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم
الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم
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الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف منظومات الدفاع الجوية في طهران ووسط إيران وغربها في الموجة الأولى
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